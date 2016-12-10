РФ заблокировала декларацию по Украине на конференции ОБСЕ

Российская делегация в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заблокировала декларацию о кризисе в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Совет министров ОБСЕ завершился. Россия заблокировала большинство документов, и декларацию о кризисе в и вокруг Украины", - написала Беца.

Рада Міністрів ОБСЄ завершилась. Росія заблокувала більшість документів,і декларацію щодо кризи в та навколо України pic.twitter.com/t4gGe0FIVb — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 9 грудня 2016 р.

Как пишет DW.com., Конференция закончилась без принятия совместного заявления.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который председательствовал во время встречи ОБСЕ, заявил, что участники согласились, что все стороны вооруженного конфликта на Востоке Украины должны выполнить взятые на себя обязательства для прекращения насилия в регионе.

По словам Штайнмайера, 57 государств-членов ОБСЕ также поддержали "организованный диалог" по вопросу безопасности и контроля над вооружениями в Европе. Во время своего заключительного слова на конференции глава МИД ФРГ отметил, что участники встречи "показали, что способны идти на компромиссы".

"У нас нет единого мнения по всем вопросам, но мы знаем, что ОБСЕ может работать эффективно", - подчеркнул Штайнмайер.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Дэниел Баер считает, что министерская конференция ОБСЕ была важна из-за того, что доказала полную изоляцию России.

"Несколько дней назад на столе (у стран-участниц ОБСЕ) был проект декларации министерской встрече относительно событий в и вокруг Украины. Так вот, Россия оказалась единственной страной, которая не согласилась с ним. Все другие были готовы поддержать данный документ", - подчеркнул он.