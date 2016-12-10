Луценко пообіцяв оприлюднити відео перестрілки в Княжичах

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Субота, 10 грудня 2016, 04:05

Генеральна прокуратура України отримала повне відео перестрілки між правоохоронцями в Княжичах під Києвом.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "112".

"Сьогодні ми отримали повне відео трагічних подій. Перестрілка зафіксована на відеокамеру, експерти працюють, щоб зробити відео більш якісним. Нам в цілому зрозуміла ситуація, але є ряд речей, які можна з'ясувати тільки експертним шляхом. Зараз ми встановлюємо черговість пострілів, балістику, трасологію, фізичний і психологічний стан учасників", - повідомив він.

За його словами, як тільки буде готове відео, після узгодження зі слідчими, воно зможе бути продемонстровано.

"Там немає причин, крім службової недбалості при плануванні і трагічного збігу обставин", - зазначив глава ГПУ.

Як відомо, у ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводить прокуратура.

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