ЦРУ: Росія намагалася допомогти Трампу перемогти на виборах
Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) в секретній доповіді прийшло до висновку, що Росія втрутилася в хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу, а не просто щоб підірвати довіру до виборчої системи США.
Про це пише The Washington Post з посиланням на інформовані джерела.
За словами американських чиновників, спецслужби виявили осіб, які мають зв'язки з російським урядом, які надали WikiLeaks тисячі зламаних листів Національного комітету Демократичної партії, в тому числі - голови кампанії Хілларі Клінтон. Чиновники повідомили, що ці особи відомі американській розвідці як учасники ширшої російської операції з підвищення шансів Трампа і зменшення шансів Клінтон.
"За оцінкою розвідки Росія намагалася підтримати одного з двох кандидатів, допомогти Трампу перемогти", - заявив високопоставлений чиновник на брифінгу для американських сенаторів.
У свою чергу, перехідна команда Трампа відхилила висновки розвідки.
"Це ті ж самі люди, які сказали, що у Саддама Хусейна є зброя масового знищення. Вибори давно пройшли з одним з найбільших відривів у голосах Колегії вибірників в історії ", - сказано в заяві.
Трамп також відхилив висновки розвідки, заявивши, що "це могла бути Росія, або Китай, або якийсь хлопець у себе вдома в Нью-Джерсі".
Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама наказав розвідувальним службам країни розслідувати кібератаки і втручання ззовні під час президентської виборчої кампанії в США 2016 року.
Спецслужби повинні надати звіт за результатами розслідування до того, як він залишить свою посаду 20 січня 2017 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.