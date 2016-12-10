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ЦРУ: Россия пыталась помочь Трампу победить на выборах

Суббота, 10 декабря 2016, 05:25
ЦРУ: Россия пыталась помочь Трампу победить на выборах

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу, не просто чтобы подорвать доверие к избирательной системе США.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По словам американских чиновников, спецслужбы выявили лиц, имеющих связи с российским правительством, которые предоставили WikiLeaks тысячи взломанных писем Национального комитета Демократической партии, в том числе — председателя кампании Хиллари Клинтон. Чиновники сообщили, что эти лица известны американской разведке как участники более широкой российской операции по повышению шансов Трампа и уменьшению шансов Клинтон.

"По оценке разведки Россия пыталась поддержать одного из двух кандидатов, помочь Трампу победить", — заявил высокопоставленный чиновник на бриффинге для американских сенаторов.

В свою очередь, переходная команда Трампа отклонила выводы разведки.

"Это те же самые люди, которые сказали, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения. Выборы давно прошли с одним из наибольших отрывов в голосах Коллегии выборщиков в истории", - сказано в заявлении.

Трамп также отклонил выводы разведки, заявив, что "это могла быть Россия, или Китай, или какой-то парень у себя дома в Нью-Джерси".

Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама приказал разведывательным службам страны расследовать кибератаки и вмешательства извне во время президентской избирательной кампании в США 2016 года.

Спецслужбы должны предоставить отчет по результатам расследования до того, как он оставит свою должность 20 января 2017 года.

Темы: СШАТрампРосcия
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