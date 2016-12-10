У Авдіївці та Ясинуватій відновлять водопостачання після обстрілу бойовиків

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Субота, 10 грудня 2016, 10:52

У Донецьку відновлено роботу лінії електропередач на Донецькій фільтрувальній станції.

Про це 10 грудня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на прес-офіцер української сторони СЦКК Тараса Греня.

Лінію електропередач було ушкоджено під час ворожого обстрілу кілька днів тому.

"Завдяки роботі української сторони СЦКК було відновлено роботу лінії електропередач на Донецькій фільтрувальній станції. Зранку 10 грудня ДФС буде запущена в експлуатацію. Це дозволить забезпечити водою мешканців Авдіївки, Ясинуватої та прилеглих населених пунктів. Також буде відновлена робота Авдіївського коксохімічного заводу", - йдеться у повідомленні. 

Теми: Донбас АТО
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