В Авдеевке и Ясиноватой восстановят водоснабжение после обстрела боевиков

В Донецке возобновлена работа линии электропередач на Донецкой фильтровальной станции.

Об этом 10 декабря сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на пресс-офицера украинской стороны СЦКК Тараса Греня.

Линия электропередач была повреждена во время вражеского обстрела несколько дней назад.

"Благодаря работе украинской стороны СЦКК была возобновлена работа линии электропередач на Донецкой фильтровальной станции. Утром 10 декабря ДФС будет запущена в эксплуатацию. Это позволит обеспечить водой жителей Авдеевки, Ясиноватой и близлежащих населенных пунктов. Также будет возобновлена работа Авдеевского коксохимического завода", - говорится в сообщении.