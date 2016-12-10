У Києві поліцейського-хабарника відправили під домашній арешт
Інспектору патрульної поліції, якого напередодні було затримано на хабарництві, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці з електронним засобом контролю.
Про це 10 грудня повідомили у прокуратурі м.Києва.
За клопотанням прокурора на такий саме термін правоохоронця відсторонено від виконання службових обов'язків.
Як відомо, інспектор одного з батальйонів управління патрульної поліції у Києві вимагав 12,5 тис грн у місцевої мешканки, погрожуючи у разі несплати цих коштів притягнути її сина до кримінальної відповідальності. Правоохоронець був затриманий під час одержання другої частини хабара.
Дії порушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання).
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