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В Киеве полицейского-взяточника отправили под домашний арест

Суббота, 10 декабря 2016, 13:43

Инспектору патрульной полиции, который накануне был задержан за взяточничество, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца с электронным средством контроля.

Об этом 10 декабря сообщили в прокуратуре Киева.

По ходатайству прокурора, на такой же срок правоохранитель отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Как известно, инспектор одного из батальонов управления патрульной полиции в Киеве требовал 12,5 тыс. грн. у местной жительницы, угрожая в случае неуплаты этих средств привлечь ее сына к уголовной ответственности.  Патрульный был задержан во время получения второй части взятки.

Действия нарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство).

Темы: Киеввзяткаполиция
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