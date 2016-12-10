Росія хоче підключити Крим до своєї ГТС ще цього року

Крим можуть підключити до російської газотранспортної системи вже у грудні.

Про це повідомили РИА Новости в прес-службі міністерства енергетики РФ.

"Здійснення робіт із врізки міжсистемної перемички для об'єднання системи газопостачання материкової частини Російської Федерації з газотранспортною системою Кримського півострова (газопровід Джанкой-Феодосія-Керч) будуть виконані в поточному місяці", - сказали в прес-службі.

Введення в експлуатацію газопроводу "Краснодарський край - Крим" визначено на другий квартал 2017 року, однак Міненерго Росії опрацьовує варіант щодо введення його першої черги в кінці 2016 року, щоб почати поставки газу вже в поточний осінньо-зимовий період, додали в міністерстві.

Газопровід протяжністю 400 кілометрів повинен з'єднати Росію з Кримським півостровом.

Трубопровід необхідний для поставок "блакитного палива" до споруджуваних ТЕС в Сімферополі і Севастополі загальною потужністю 940 мегават.