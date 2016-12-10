"Океан Ельзи" на концерті в Мінську присвятив пісню Шеремету

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Субота, 10 грудня 2016, 23:49

Під час концерту гурту "Океан Ельзи" в Мінську лідер гурту В'ячеслав Вакарчук присвятив пісню журналісту Павлу Шеремету, вбитому цього року в Києві.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

"Вакарчук ридає, виконуючи "Мить", присвятивши її Павлу Шеремету. Після пісні зала Мінськ-Арени встає. Хвилина мовчання, хвилина пам'яті. Зала плаче", - написала в своєму профілі на Facebook поетеса Валерія Кустава.

За інформацією "Української правди", Вакарчук запросив на концерт матір та рідних Шеремета.

Лідер "Океану Ельзи" назвав Шеремета своїм "братом по духу", який багато чого приніс в його життя. Перед виконанням пісні він подякував матері журналіста "за такого сина".

"Дякую вам за Пашу", - звернувся він до зали після виконання.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Протягом останніх місяців поліція і силові керівники не розголошують жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Українська правда

Теми: Білорусь Справа Шеремета
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