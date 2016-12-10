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"Океан Эльзы" на концерте в Минске посвятил песню Шеремету

Суббота, 10 декабря 2016, 22:49
Океан Эльзы на концерте в Минске посвятил песню Шеремету

Во время концерта группы "Океан Эльзы" в Минске лидер группы Святослав Вакарчук посвятил песню журналисту Павлу Шеремету, убитому в этом году в Киеве.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

"Вакарчук рыдает, исполняя "Мить", посвятив ее Павлу Шеремету. После песни зал Минск-Арены встает. Минута молчания, минута памяти. Зал плачет", - написала в своем профиле на Facebook поэтесса Валерия Кустава.

По информации "Украинской правды", Вакарчук пригласил на концерт мать и родных Шеремета.

Лидер "Океана Эльзы" назвал Шеремета своим "братом по духу", который многое принес в его жизнь. Перед исполнением песни он поблагодарил мать журналиста "за такого сына".

"Спасибо вам за Пашу", - обратился он к залу после исполнения.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издание Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета местьза его профессиональную деятельность.

В течение последних месяцев полиция и силовые руководители не разглашают никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Украинская правда

Темы: БеларусьДело Шеремета
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