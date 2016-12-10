В результаті вибуху в Туреччині загинули щонайменше 13 людей
В результаті вибуху біля стадіону в Стамбулі загинули щонайменше 13 людей.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в поліції.
Телеканал "Аль-Джазіра" повідомляє про 15 загиблих.
Також за даними телеканалу NTV 38 осіб отримали поранення.
Вибух стався увечері 10 грудня біля арени футбольного клубу "Бешикташ". Замінований автомобіль вибухнув поряд з автобусом поліцейських. Повідомлялося, що поранення отримали 20 поліцейських.
Terrorists kill at least 13 in machine gun and car bomb attack outside major Istanbul football match https://t.co/nlz2Zplt5A— Daily Mail Online (@MailOnline) 10 грудня 2016 р.
Відзначається, що могло статися два вибухи.
1 of 2 bombings in Istanbul on Saturday is considered a suicide attack, interior minister tells Turkish media. https://t.co/sNemCfwVSf pic.twitter.com/hHQoMT0Eds— CNN Breaking News (@cnnbrk) 10 грудня 2016 р.
Генкосульство України в Стамбулі повідомляє, що українців серед постраждалих немає.
Генконсульство України в Стамбулі повідомляє про відсутність українців серед постраждалих у результаті #теракт 10.12.16— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) December 10, 2016