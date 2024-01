В результаті вибуху в Туреччині загинули щонайменше 13 людей

В результаті вибуху біля стадіону в Стамбулі загинули щонайменше 13 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в поліції.

Телеканал "Аль-Джазіра" повідомляє про 15 загиблих.

Також за даними телеканалу NTV 38 осіб отримали поранення.

Вибух стався увечері 10 грудня біля арени футбольного клубу "Бешикташ". Замінований автомобіль вибухнув поряд з автобусом поліцейських. Повідомлялося, що поранення отримали 20 поліцейських.

Terrorists kill at least 13 in machine gun and car bomb attack outside major Istanbul football match https://t.co/nlz2Zplt5A