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В результаті вибуху в Туреччині загинули щонайменше 13 людей

Субота, 10 грудня 2016, 23:27

В результаті вибуху біля стадіону в Стамбулі загинули щонайменше 13 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в поліції.

Телеканал "Аль-Джазіра" повідомляє про 15 загиблих.

Також за даними телеканалу NTV 38 осіб отримали поранення.

Вибух стався увечері 10 грудня біля арени футбольного клубу "Бешикташ". Замінований автомобіль вибухнув поряд з автобусом поліцейських. Повідомлялося, що поранення отримали 20 поліцейських.

Відзначається, що могло статися два вибухи.

Генкосульство України в Стамбулі повідомляє, що українців серед постраждалих немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинавибух
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