Теракт в Туреччині: 29 загиблих, більше 160 поранених

В результаті подвійного вибуху в Туреччині загинули 29 людей, ще 166 отримали поранення.

Про це заявив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу, передає АР.

Серед загиблих 27 правоохоронців і двоє цивільних.

За словами Сойлу, в зв'язку з атаками було заарештовано 10 осіб.

Також в мережі з'явилося відео вибуху, яке вдалося зняти випадковому свідкові.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині біля стадіону Vodafone Arena стався вибух. Замінований автомобіль вибухнув поряд з автобусом поліцейських.