Українці не постраждали під час теракту в Стамбулі – МЗС

1 перегляд
0
Неділя, 11 грудня 2016, 10:37

Українців серед постраждалих від вибухів у Туреччині немає.

Про це повідомила в ніч на неділю консульська служба МЗС України в Twitter.

"Уряд Туреччини повідомляє про 29 загиблих і 166 поранених у Стамбулі. Наявність українців серед постраждалих не встановлено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в результаті подвійного вибуху в Туреччині загинули 29 людей, ще 166 отримали поранення.

Серед загиблих 27 правоохоронців і двоє цивільних. У зв'язку з атаками було заарештовано 10 осіб.

Українська правда

Теми: Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Туреччині оголошено національний траур 11 грудня 2016, 07:14
Теракт в Туреччині: 29 загиблих, більше 160 поранених 11 грудня 2016, 03:50
В результаті вибуху в Туреччині загинули щонайменше 13 людей 11 грудня 2016, 00:27
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Теракт в Туреччині: 29 загиблих, більше 160 поранених
В результаті вибуху в Туреччині загинули щонайменше 13 людей
Лещенко показав переписку Онищенка з Кононенком на 7 млн грн
Аваков: У Затоці Нацполіція, ГПУ та СБУ проводять обшуки і затримання
Усі новини
Made in Ukraine

Теплі речі від українських виробників

Люди

Жінка з Данії обігнала Обаму й Папу Франциска, очоливши рейтинг людей, які надихають