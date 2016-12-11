Українці не постраждали під час теракту в Стамбулі – МЗС

Українців серед постраждалих від вибухів у Туреччині немає.

Про це повідомила в ніч на неділю консульська служба МЗС України в Twitter.

Уряд Туреччини повідомляє про 29 загиблих і 166 поранених у #Стамбул.Наявність українців серед постражд.не встановлено. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 11 грудня 2016 р.

"Уряд Туреччини повідомляє про 29 загиблих і 166 поранених у Стамбулі. Наявність українців серед постраждалих не встановлено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в результаті подвійного вибуху в Туреччині загинули 29 людей, ще 166 отримали поранення.

Серед загиблих 27 правоохоронців і двоє цивільних. У зв'язку з атаками було заарештовано 10 осіб.

Українська правда