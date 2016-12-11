Біля Львова автобус із туристами з Білорусі потрапив у ДТП, є травмовані

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Неділя, 11 грудня 2016, 13:27

Біля Львова на автодорозі "Львів-Мукачеве" автобус із туристами з Білорусі з'їхав у кювет, кілька людей зазнали трамв. 

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області Світлану Добровольську.

"Близько 8:00 біля н.п. Старе Село водій туристичного автобуса з Мінська не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус з'їхав у кювет. П'ятеро пасажирів дістали незначних синців і забоїв", - повідомила Добровольська.  За її словами, пасажирам надано медичну допомогу, госпіталізованих немає.

За даними поліції, в автобусі перебувала 41 людина, усі - громадяни Білорусі, які прямували на гірськолижний курорт "Буковель" в Івано-Франківську область.

Дописувачі у спільноті "Варта 1" повідомляють, що аварія сталася на повороті при спуску з гори між Старим Селом і Водниками у бік Бібрки, повідомлялося про трьох постраждалих, які отримали  легкі травми.

Теми: Львів аварія Білорусь
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