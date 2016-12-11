Біля Львова автобус із туристами з Білорусі потрапив у ДТП, є травмовані

Біля Львова на автодорозі "Львів-Мукачеве" автобус із туристами з Білорусі з'їхав у кювет, кілька людей зазнали трамв.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області Світлану Добровольську.

"Близько 8:00 біля н.п. Старе Село водій туристичного автобуса з Мінська не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус з'їхав у кювет. П'ятеро пасажирів дістали незначних синців і забоїв", - повідомила Добровольська. За її словами, пасажирам надано медичну допомогу, госпіталізованих немає.



За даними поліції, в автобусі перебувала 41 людина, усі - громадяни Білорусі, які прямували на гірськолижний курорт "Буковель" в Івано-Франківську область.



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