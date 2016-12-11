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Возле Львова автобус с туристами из Беларуси попал в ДТП, есть травмированные

Воскресенье, 11 декабря 2016, 12:27

У Львова на автодороге "Львов-Мукачево" автобус с туристами из Беларуси съехал в кювет, несколько человек получили травмы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области Светлану Добровольскую.

"Около 8:00 возле н.п.Старое Село водитель туристического автобуса из Минска не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет. Пятеро пассажиров получили незначительные синяки и ушибы", - сообщила Добровольская. По ее словам, пассажирам оказана медицинская помощь, госпитализированных нет.

По данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все - граждане Беларуси, которые направлялись на горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области.

В сообществе "Варта 1" сообщают, что авария произошла на повороте при спуске с горы между н.п. Старое Село и Водники в сторону Бибрки, сообщалось о трех пострадавших, получивших легкие травмы.

Темы: ЛьвоваварияБеларусь
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