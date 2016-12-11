Екзит-пол: На "виборах" у Придністров'ї перемагає спікер парламенту невизнаної республіки
За даними екзит-полу "ВЦИОМ" (Всеросійський центр вивчення громадської думки), спікер парламенту, екс-глава МВС невизнаної Придністровської Молдавської республіки Вадим Красносельський випереджає суперників на виборах президента.
Як повідомляє російський Інтерфакс, за даними екзит-полу, за Красносельского проголосували 69,8% виборців, за чинного "президента" Придністров'я Євгена Шевчука - 18,8%.
Лідер комуністів Олег Хоржан набрав 3,3%, екс-голова Конституційного суду Володимир Григор'єв - 0,5%, діючий прокурор республіки Олександр Делі - 0,5% і безробітна мешканка тираспольського передмістя - села Суклея Ірина Васілакі - 0,7%. Проти всіх проголосували 6,4% виборців.
За даними "ВЦИОМ", явка становить 52%, для визнання виборів такими, що відбулися необхідно було подолати поріг явки в 25%.
Як відомо, за даними ЦВК Придністров'я, для участі у "голосуванні" у виборчі списки було включено понад 400 тисяч осіб.
На час проведення "виборів" введено посилений режим міграційного та прикордонного контролю, який триватиме до понеділка, 12 грудня.
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