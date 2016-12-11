У Києві автомобіль врізався у трамвай з пасажирами
Неділя, 11 грудня 2016, 22:44
У Києві на проспекті Перемоги ввечері 11 грудня легковий автомобіль врізався у трамвай з пасажирами.
Про це повідомляє онлайн-ресурс "dtp.kiev.ua"
У салоні легкового автомобіля перебував водій і два пасажири. Згідно з повідомленням, водій у важкому стані, без свідомості був госпіталізований у реанімацію. Медичну допомогу було надано двом пасажирам автомобіля, які на момент зіткнення були пристебнуті.
На місці ДТП працює патруль поліції і слідчо-оперативна група.
Внаслідок зіткнення трамвай знесло з рейок на метр, на місці також працює аварійна бригада.