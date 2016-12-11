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У Києві автомобіль врізався у трамвай з пасажирами

Неділя, 11 грудня 2016, 22:44

У Києві на проспекті Перемоги ввечері 11 грудня легковий автомобіль врізався у трамвай з пасажирами.

Про це повідомляє онлайн-ресурс "dtp.kiev.ua

У салоні легкового автомобіля перебував водій і два пасажири. Згідно з повідомленням, водій у важкому стані, без свідомості був госпіталізований у реанімацію. Медичну допомогу було надано двом пасажирам автомобіля, які на момент зіткнення були пристебнуті.

На місці ДТП працює патруль поліції і слідчо-оперативна група.

Внаслідок зіткнення трамвай знесло з рейок на метр, на місці також працює аварійна бригада. 

 

Теми: Київаварія
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