У Києві автомобіль врізався у трамвай з пасажирами

У Києві на проспекті Перемоги ввечері 11 грудня легковий автомобіль врізався у трамвай з пасажирами.

Про це повідомляє онлайн-ресурс "dtp.kiev.ua"

У салоні легкового автомобіля перебував водій і два пасажири. Згідно з повідомленням, водій у важкому стані, без свідомості був госпіталізований у реанімацію. Медичну допомогу було надано двом пасажирам автомобіля, які на момент зіткнення були пристебнуті.

На місці ДТП працює патруль поліції і слідчо-оперативна група.

Внаслідок зіткнення трамвай знесло з рейок на метр, на місці також працює аварійна бригада.