Маккейн: Путін бандит, вбивця і агент КДБ

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Понеділок, 12 грудня 2016, 01:42

Сенатор від штату Арізона Джон Маккейн сподівається, що обраний президентом Дональд Трамп дослухатиметься до порад і вестиме політику стосовно Росії з позиції сили.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CBS.

З приводу доповіді ЦРУ про спроби впливу Росії на вибори в США на користь Трампа, Маккейн заявив, що він не знає що робити із позицією Трампа у цьому питанні.

"Я не знаю, що робити з цим, тому що зрозуміло, що Росія втрутилася. Незалежно від того, чи вони втрутилися у тій мірі, щоб вплинути на обрання певного кандидата, я думаю, що це предмет дослідження. Але факти річ уперта. Вони втрутилися у  цю кампанію", - заявив Маккейн.

Як відомо, Трамп назвав "безглуздими" висновки ЦРУ про те, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти йому здобути перемогу.

Маккейн також повідомив про намір створити комісію на двопартійній основі зі складу сенаторів з комітету розвідки, комітету закордонних справ і комітету з питань збройних сил для подальшого вивчення ступеня впливу і намірів Росії.

Маккейн заявив, що він стурбований позицією Трампа стосовно Росії і її президента Володимира Путіна, нагадавши, що Путін не та людина, яку можна недооцінювати.

"Володимир Путін бандит,  вбивця і агент КДБ," - сказав він. "... Давайте називати Володимира Путіна тим, ким він є. Чи означає це, що ви не повинні мати справу з ним або говорити з ним? Звісно, ви поговорите з ним. Але ви маєте робити це так, як робив Рональд Рейган, і саме з позиції сили".

Сенатор висловив сподівання, що Трамп дослухатиметься до порад таких людей, як призначений ним майбутній керівник міністерства оборони генерал Джеймс Меттіс, як вести справи з Росією.

"Я сподіваюся, що він приведе тих людей, яких поважає, яких поважає американський народ і прийме факти. Факти про поведінку Росії і не тільки  щодо кібератаки у виборчій кампанії 2016 року в США, а й в усьому світі" - заявив він.

Теми: США Трамп Росія
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