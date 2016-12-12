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Маккейн: Путин бандит, убийца и агент КГБ

Понедельник, 12 декабря 2016, 00:42
Маккейн: Путин бандит, убийца и агент КГБ

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн надеется, что избранный президентом Дональд Трамп будет прислушиваться к советам и будет вести политику в отношении России с позиции силы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Касательно доклада ЦРУ о попытках влияния России на выборы в США в пользу Трампа, Маккейн заявил, что он не знает, что делать с позицией Трампа в этом вопросе.

"Я не знаю, что делать с этим, потому что понятно, что Россия вмешалась. Независимо от того, вмешались ли они в той мере, чтобы повлиять на избрание определенного кандидата, я думаю, что это предмет исследования. Но факты вещь упрямая. Они вмешались в эту кампанию", - заявил Маккейн.

Как известно, Трамп назвал "бессмысленными" выводы ЦРУ о том, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь ему одержать победу.

Маккейн также сообщил о намерении создать комиссию на двухпартийной основе из состава сенаторов из комитета разведки, комитета по иностранным делам и комитета по вооруженным силам для дальнейшего изучения степени влияния и намерений России.

Маккейн заявил, что он обеспокоен позицией Трампа в отношении России и ее президента Владимира Путина, напомнив, что Путин не тот человек, которого нельзя недооценивать.

"Владимир Путин бандит, убийца и агент КГБ", - сказал он. "... Давайте называть Владимира Путина тем, кем он является. Значит ли это, что вы не должны иметь дело с ним или говорить с ним? Конечно, вы поговорите с ним. Но вы должны делать это так, как делал Рональд Рейган, и именно с позиции силы".

Сенатор выразил надежду, что Трамп будет прислушиваться к советам таких людей, как назначенный им будущий руководитель министерства обороны генерал Джеймс Маттис, как вести дела с Россией.

"Я надеюсь, что он приведет тех людей, которых уважает, которых уважает американский народ и примет факты. Факты о поведении России и не только относительно кибератаки в избирательной кампании 2016 года в США, но и во всем мире", - заявил он.

Темы: СШАТрампРосcияПутин
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