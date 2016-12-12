Кириленко: Брехня, що "чорні списки" на час Євробачення скасують
Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заперечує можливість скасування "чорних списків" російських діячів культури на час проведення "Євробачення" у 2017 році.
Про це він сказав в ефірі "Українського радіо", передає "Інтерфакс-Україна".
"Зараз ось з Росії запустили чергову плітку, причому не через російські, а європейські ЗМІ з сумнівною репутацією, що, мовляв, на час "Євробачення" будуть скасовані так звані "чорні списки" і сюди хлине вся ця російська попса, яка буде тут співати і розповідати нам, що, мовляв, ніякої України немає, а Крим – це споконвічна Росія, – це пряма неправда", – заявив Криленко.
Він наголосив, що мотивом для виключення діяча культури з "чорного списку" є визнання ним територіальної цілісності України і агресії Російської Федерації.
Кириленко додав, що російські ЗМІ поширюють іще одну брехню – про те, що нібито "Євробачення-2017" відбудеться в Москві.
Раніше перший заступник гендиректора НТКУ, виконавчий продюсер "Євробачення"-2017 Олександр Харебін спростував чутки про те, що Європейська мовна спілка нібито просила Україну скасувати "чорні списки" для артистів із РФ на час пісенного конкурсу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.