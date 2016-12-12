Український Інтерпол не отримував відмови в міжнародному розшуку Онищенка

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Понеділок, 12 грудня 2016, 10:43

Інформація про відмову Інтерполу оголосити в розшук нардепа Олександра Онищенка в українське бюро не надходила.

Про це заявив керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Інформація про будь-яке прийняте комісією рішення з контролю за файлами Інтерполу у цій справі до нас офіційно не надходило. Можливо, якесь рішення вже прийнято. До нас про це офіційними каналами поки нічого не надходило", – повідомив Неволя.

Керівник українського бюро пояснив також, за яких умов Інтерпол може заблокувати оголошення в розшук.

"Саме у справі Онищенка – його справа знаходиться на розгляді Комісії з контролю за файлами Інтерполу, це незалежний орган, створений саме для того, щоб розглядати скарги захисту і самих фігурантів справ про міжнародний розшук. Ця Комісія вивчає питання про відповідність або невідповідність процесу оголошення в міжнародний розшук правилам та статуту організації", – сказав Неволя.

"Основними критеріями відповідності є положення ст. 2 і ст. 3, які передбачають нейтральний статус організації і категорично забороняють організації втручатися у справи, які мають переважно політичний, військовий, расовий або релігійний характер. Якщо Комісія знаходить якісь моменти невідповідності цим правилам, тоді вона приймає рішення про блокування розшуку", – додав він.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Інтерпол відмовився оголосити в розшук нардепа Онищенка.

"Українська правда" намагається отримати коментар від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України, яка викликає Онищенка на допит на 13 грудня.

Теми: Онищенко Інтерпол
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