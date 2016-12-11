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Інтерпол відмовився оголошувати в розшук Онищенка – росЗМІ

Неділя, 11 грудня 2016, 14:21
Інтерпол відмовився оголошувати в розшук Онищенка – росЗМІ

Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Про це повідомив російському агентству РИА Новости у неділю український адвокат політика Олег Іщенко.

"Я знаю, що таке рішення (відмова в оголошенні в міжнародний розшук - ред.) було прийнято, а його формулювання не знаю, тому що цим питанням займалися англійські мої колеги", - сказав Іщенко, додавши, що з моменту прийняття цього рішення пройшов уже "не тиждень і навіть не два".

Він висловив переконання в тому, що рішення Інтерполу базується на тому, "що його (Онищенка - ред.) переслідування в Україні відбувається з політичних мотивів".

Як повідомлялося, 8 серпня Онищенка оголосили в національний розшук. 19 жовтня в НАБУ повідомили, що Інтерпол протягом 30 днів повинен повідомити своє рішення про оголошення Онищенка в міжнародний розшук.

Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування", в результаті чого державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, але напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну.

Перебуваючи у Великобританії, Онищенко заявив, що через нього Адміністрація президента здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань.

Зокрема, про те, як він став нардепом, заплативши $ 6 млн., і як організував кампанію проти екс-прем'єра Арсенія Яценюка, Онищенко розповів британській газеті The Independent, яка належить російському бізнесмену Олександру Лебедєву.

Українська правда

Теми: Онищенко
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