В СБУ повідомили про ліквідацію групи хакерів

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Понеділок, 12 грудня 2016, 12:18

На Харківщині Служба безпеки України спільно з поліцією припинила протиправну діяльність угруповання хакерів. 

Як повідомили в СБУ,  троє харків’ян упродовж 2 років втручалися в роботу автоматизованих систем та комп'ютерних мереж через проведення DDOS-атак "на замовлення".

"Зловмисники створювали шкідливі програми для ураження комп’ютерів та отримання над ними повного прихованого контролю. Потім контрольовані комп’ютери об’єднувалися у Bot-Net-мережу для участі в хакерських атаках", - повідомили в СБУ.

Наразі правоохоронці встановлюють замовників, які користувалися послугами хакерів, зловмисникам повідомлено про підозру за ст. 361 та ст. 361-1 КК України.

 
 

Українська правда 

Теми: СБУ Харків
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