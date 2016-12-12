В СБУ повідомили про ліквідацію групи хакерів

На Харківщині Служба безпеки України спільно з поліцією припинила протиправну діяльність угруповання хакерів.

Як повідомили в СБУ, троє харків’ян упродовж 2 років втручалися в роботу автоматизованих систем та комп'ютерних мереж через проведення DDOS-атак "на замовлення".

"Зловмисники створювали шкідливі програми для ураження комп’ютерів та отримання над ними повного прихованого контролю. Потім контрольовані комп’ютери об’єднувалися у Bot-Net-мережу для участі в хакерських атаках", - повідомили в СБУ.

Наразі правоохоронці встановлюють замовників, які користувалися послугами хакерів, зловмисникам повідомлено про підозру за ст. 361 та ст. 361-1 КК України.

Українська правда