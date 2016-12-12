Корупція завдає Україні більшої шкоди, ніж війна – Грібаускайте

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Понеділок, 12 грудня 2016, 14:00

Президент Литви Даля Грібаускайте вважає, що корупція у вищих ешелонах влади шкодить Україні більше, ніж війна на сході держави.

Про це вона сказала на спільній із президентом України Петром Порошенком прес-конференції в Києві 12 грудня.

"Нещодавні (електронні) декларації доходів показують, що у вас дуже багато роботи попереду у плані боротьби з корупцією, яка більше завдає шкоди вашій країні, ніж навіть війна на вашій території", – заявила литовський лідер.

"Це виклик не лише для політичних партій. Вони самі не зможуть впоратися. Треба, щоб весь народ України об’єднався й працював над цим", – вважає Грібаускайте.

На її думку, лише разом із громадянським суспільством, політиками, діловими колами можна подолати "цю найбільш небезпечну ракову пухлину – викрадання в народу".

"Це те, що вам треба подолати в наступні роки. Ми готові поділитися досвідом і направити вам експертів", – сказала Грібаускайте.

Олена Рощенко, УП

Теми: корупція декларація Литва
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Коментарі — 4
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IP: 217.118.83.---petrius12.12.2016 14:31
Вся нищета населения, все смерти на майдане и в АТО - результат коррупции. За 25 лет каждый президент всё сильней и сильней стремился к усилению личной власти , что влекло за собой феодализацию государства. Феодальное государство, это и есть государство с узаконенной коррупцией - т. е. отсутствием равенства всех перед законом и наличием привилегированных слоёв общества. Тут лишь один вопрос: а Порошенко соответствует новому типу государства? Судя по делам - нет.
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IP: 93.74.43.---Spirito12.12.2016 14:22
3.- Чому західні гроші не зробили реформ?!
...що він знову почне захищати європейські підходи.
Але,неочікувано,він відповів:"Це правда! І це вже не тільки
українська проблема, але і європейська,там теж теж саме!"... -
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IP: 93.74.43.---Spirito12.12.2016 14:16
2. Небесна сотня і загиблі і покалічені на Донбасі - це ліпші,
які мали б реформувати державне управління країни.
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IP: 93.74.43.---Spirito12.12.2016 14:13
Це наслідки "реформи" соціалізму в олігархічний капіталізм
від "цивілізованого світу",який не планує ліквідувати свою
офшорну систему.
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