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Корупція завдає Україні більшої шкоди, ніж війна – Грібаускайте

Понеділок, 12 грудня 2016, 13:00

Президент Литви Даля Грібаускайте вважає, що корупція у вищих ешелонах влади шкодить Україні більше, ніж війна на сході держави.

Про це вона сказала на спільній із президентом України Петром Порошенком прес-конференції в Києві 12 грудня.

"Нещодавні (електронні) декларації доходів показують, що у вас дуже багато роботи попереду у плані боротьби з корупцією, яка більше завдає шкоди вашій країні, ніж навіть війна на вашій території", – заявила литовський лідер.

"Це виклик не лише для політичних партій. Вони самі не зможуть впоратися. Треба, щоб весь народ України об’єднався й працював над цим", – вважає Грібаускайте.

На її думку, лише разом із громадянським суспільством, політиками, діловими колами можна подолати "цю найбільш небезпечну ракову пухлину – викрадання в народу".

"Це те, що вам треба подолати в наступні роки. Ми готові поділитися досвідом і направити вам експертів", – сказала Грібаускайте.

Олена Рощенко, УП

Теми: корупціядеклараціїЛитва
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