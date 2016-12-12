Гройсмана просять не призначати одіозних держсекретарів

Пацієнтська та антикорупційна спільнота закликає уряд та Володимира Гройсмана не призначати державним секретарем Міністерства охорони здоров’я Наталію Шолойко.

У відкритому зверненні до Кабінету міністрів ГО "Центр протидії корупції", Transparency International Ukraine та БФ "Пацієнти України" вказують на конфлікт інтересів та зв’язок Шолойко з фармацевтичною індустрією.

Зазначається, що у конкурсному відборі на держсекретаря МОЗу перемогла Наталія Шолойко, уся сім’я якої працює із фармацевтичним бізнесом.

Її чоловік Олександр Хейломський – співзасновник фірми "Рідан" та заступник голови правління ПрАТ "Індар", що спеціалізується на виробництві генно-інженерних інсулінів.

За інформацією ЗМІ, у 2012-2015 рр. ПрАТ "Індар" фігурував у кримінальному провадженні СБУ щодо розкрадання коштів в особливо великих розмірах на суму близько 500 млн грн.

А донька кандидатки Тетяна Хейломська очолює фірму "МВВ Інструментс", яка відома поставками медичного обладнання для ПрАТ "Індар" за завищеними цінами. Співвласником цієї фірми є свекор Шолойко – Борис Хейломський.

Виконавчий директор БФ "Пацієнти України" Ольга Стефанишина заявила: "Два місяці тому Наталія Шолойко проходила конкурс на голову Держлікслужби, проте "забула" вказати в декларації, що її сім’я працює у фармацевтичному бізнесі. Тоді кандидатуру пані Шолойко було відхилено саме через те, що вона приховала цю інформацію від конкурсної комісії".

Вона наголосила: "Важливо, щоб уся інформація, зазначена у деклараціях конкурсантів на держсекретаря МОЗу, була не лише оприлюднена, а й ретельно перевірена".

Громадські організації вимагають оприлюднити документи, які подавали учасники на конкурс на державного секретаря, включно з деклараціями, які мають бути на сайті НАЗК.

Член правління ГО "Центр протидії корупції" Олександра Устінова вважає, що "робота конкурсної комісії з відбору держсекретарів – дуже непрозора":

"ЗМІ не впустили на засідання конкурсної комісії, невідомо, які бали отримали учасники, а також не було оприлюднено їхні декларації. Як наслідок, не зрозуміло, наприклад, чи повідомила конкурсну комісію Наталія Шолойко про наявність у неї конфлікту інтересів у зв’язку з тим, що її сім’я працює у фармацевтичному бізнесі, а чоловік навіть є заступником голови правління підприємства, що знаходиться у сфері управління МОЗу".

Виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин зазначив, що є одіозні кандидати і в інших міністерствах

"Є питання по Андрію Галущаку, який може стати держсекретарем Міністерства інфраструктури. Як і Уляна Супрун, міністр інфраструктури Володимир Омелян уже заявив про свою позицію з приводу цього призначення", – зазначив він.

Конкурсна комісія обрала на держсекретаря МВС Олексія Тахтая, Мінінфраструктури – Андрія Галущака, Мінекономіки – Олексія Перевезенцева.

Громадськість закликає уряд врахувати минуле цих людей та обрати на посаду державних секретарів справді незалежних та професійних людей.