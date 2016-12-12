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Гройсмана просят не назначать одиозных госсекретарей

Понедельник, 12 декабря 2016, 14:14

Пациентская и антикоррупционная общественность призывает правительство и Владимира Гройсмана не назначать государственным секретарем Министерства здравоохранения Наталию Шолойко.

В открытом обращении к Кабинету министров ОО "Центр противодействия коррупции", Transparency International Ukraine и БФ "Пациенты Украины" указывают на конфликт интересов и связи Шолойко с фармацевтической индустрией.

Отмечается, что в конкурсном отборе на госсекретаря МОЗ победила Наталия Шолойко, вся семья которой работает с фармацевтическим бизнесом.

Ее муж Александр Хейломский – соучредитель фирмы "Ридан" и заместитель главы правления ЧАО "Индар", специализирующееся на производстве генно-инженерных  инсулинов.

По информации СМИ, в 2012-2015 гг. ЧАО "Индар" фигурировало в уголовном производстве СБУ о разворовывании средств в особо крупных размерах на сумму порядка 500 млн грн.

А дочь кандидатки Татьяна Хейломская возглавляет фирму "МВВ Инструментс", которая известна поставками медицинского оборудования для ЧАО "Индар" по завышенным ценам. Совладельцем этой фирмы является свекор Шолойко – Борис Хейломский.

Исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина заявила: "Два месяца назад Наталия Шолойко проходила конкурс на главу Гослекслужбы, но "забыла" указать в декларации, что ее семья работает в фармацевтическом бизнесе. Тогда кандидатуру госпожи Шолойко отклонили именно из-за того, что она утаила эту информацию от конкурсной комиссии".

Она подчеркнула: "Важно, чтобы вся информация, указанная в декларациях конкурсантов на госсекретаря МОЗ, была не только обнародована, но и тщательно проверена".

Общественные организации требуют обнародовать документы, которые подавали участники на конкурс на государственного секретаря, включая декларации, которые должны быть на сайте НАПК.

Член правления ГО "Центр противодействия коррупции" Александра Устинова считает, что "работа конкурсной комиссии по отбору госсекретарей – очень непрозрачная":

"СМИ не пустили на заседание конкурсной комиссии, неизвестно, какие баллы получили участники, а также не были обнародованы их декларации. Как следствие, не ясно, например, сообщила ли конкурсной комиссии Наталия Шолойко о наличии у нее конфликта интересов в связи с тем, что ее семья работает в фармацевтическом бизнесе, а муж даже является заместителем главы правления предприятия, которое находится в сфере управления МОЗ".

Исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин отметил, что есть одиозные кандидаты и в других министерствах

"Есть вопросы по Андрею Галущаку, который может стать госсекретарем Министерства инфраструктуры. Как и Ульяна Супрун, министр инфраструктуры Владимир Омелян уже заявил о своей позиции по поводу этого назначения", – отметил он.

Конкурсная комиссия избрала на госсекретаря МВД Алексея Тахтая, Мининфраструктуры – Андрея Галущака, Минэкономики – Алексея Перевезенцева.

Общественность призывает правительство учесть прошлое этих людей и избрать на должность госсекретарей действительно независимых и профессиональных людей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: госсекретариГройсманКабинет министровМинздравМининфраструктуры
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