Європарламент переніс розгляд українського безвізу на лютий
Сайт Європейського парламенту оприлюднив оновлений прогноз щодо дати розгляду питання про скасування короткострокових віз для громадян України.
Про це свідчить інформація, опублікована в реєстраційній картці відповідної законодавчої ініціативи.
Зазначається, що Європейський парламент має намір розглянути українське питання під час другої сесії 2017 року, а саме 1 лютого.
Раніше очікувалося, що розгляд українського безвізу відбудеться 18 січня – саме такий прогноз містився на сайті ЄП.
Примітно, що датою розгляду питання про скасування віз для громадян Грузії і досі лишається 18 січня.
Як відомо, згодом розгляд безвізового режиму для Украни та Грузії знову може бути об'єднаний в один пакет - саме такий план передбачений рішенням країн-членів.
Детальніше про це - в статті "#колибезвіз: внутрішні документи ЄС щодо скасування віз для України та Грузії".
Європейська правда, Українська правда
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