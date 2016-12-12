Европарламент перенес рассмотрение украинского безвиза на февраль

Сайт Европейского парламента обнародовал обновленный прогноз по поводу даты рассмотрения вопроса об отмене краткосрочных виз для граждан Украины.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная в регистрационной карточке соответствующей законодательной инициативы.

Отмечается, что Европейский парламент намерен рассмотреть украинский вопрос во время второй сессии 2017 года, а именно 1 февраля.

Ранее ожидалось, что рассмотрение украинского безвиза состоится 18 января – такой прогноз был опубликован до недавнего времени на сайте ЕП.

Примечательно, что прогнозной датой рассмотрения вопроса об отмене виз для граждан Грузии и до сих пор остается 18 января.

Как известно, впоследствии рассмотрение безвизового режима для Украины и Грузии вновь может быть объединено в один пакет - именно такой план предусмотрен решением стран-членов.

Подробнее об этом - в статье "#когдабезвиз: внутренние документы ЕС об отмене виз для Украины и Грузии".

Европейская правда, Украинская правда