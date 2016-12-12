Європарламент переніс розгляд українського безвізу на лютий

Сайт Європейського парламенту оприлюднив оновлений прогноз щодо дати розгляду питання про скасування короткострокових віз для громадян України.

Про це свідчить інформація, опублікована в реєстраційній картці відповідної законодавчої ініціативи.

Зазначається, що Європейський парламент має намір розглянути українське питання під час другої сесії 2017 року, а саме 1 лютого.

Раніше очікувалося, що розгляд українського безвізу відбудеться 18 січня – саме такий прогноз містився на сайті ЄП.

Примітно, що датою розгляду питання про скасування віз для громадян Грузії і досі лишається 18 січня.

Як відомо, згодом розгляд безвізового режиму для Украни та Грузії знову може бути об'єднаний в один пакет - саме такий план передбачений рішенням країн-членів.

Детальніше про це - в статті "#колибезвіз: внутрішні документи ЄС щодо скасування віз для України та Грузії".

Європейська правда, Українська правда