РосЗМІ: Янукович візьме участь у суді про "держпереворот"
У Дорогоміловському суді Москви почався процес за позовом екс-нардепа від "Партії регіонів" Володимира Олійника про визнання "державним переворотом" в Україні подій початку 2014 року.
Про це повідомляє кореспондент російського інформагентства ТАСС із суду.
За його даними, екс-президент України Віктор Янукович, який утік до Росії, візьме участь у суді за позовом колишнього соратника.
Олійник звернувся в російський суд із позовом про визнання "держпереворотом" і "узурпацією влади" події, які в Україні називають Революцією гідності. Розшукуваний екс-"регіонал" нібито не зміг домогтися розгляду своїх претензій у Генпрокуратурі України.
У позові Олійник вказує як причетних у справі міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, голову Конституційної ради Франції Лорана Фабіуса (у лютому 2014 року – міністр закордонних справ Франції), Радослава Сікорського (у лютому 2014 року – міністр закордонних справ Польщі), Віктора Януковича (у лютому 2014 року – президент України) і Петра Порошенка (у лютому 2014 року – народний депутат України).
Також до суду для дачі свідчень викликано тодішніх українських чиновників: колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова, екс-голову адміністрації президента Андрія Клюєва, колишнього голову МВС Віталія Захарченка, екс-голову СБУ Олександра Якименка, екс-генпрокурора Віктора Пшонки, екс-голову КС В'ячеслава Овчаренка та інших.
За словами прес-секретаря Олійника Юрія Кота, усі зацікавлені особи отримали документи про долучення до справи, але, крім Януковича й Азарова, не відповіли.
За словами екс-"регіонала", він сподівається довести в російському суді "факт незаконних органів влади в Україні, причому, як у Києві, так і на місцях; довести незаконне внесення змін до Конституції України; довести незаконне відсторонення президента; довести зовнішнє втручання у внутрішні справи нашої держави".
Як відомо, після розстрілів на Майдані Незалежності у Києві 20 лютого 2014 року Янукович і члени його команди втекли за кордон, а парламент обрав тимчасове керівництво країни, потім відбулися вибори президента, у яких переміг Петро Порошенко.
Олійник був одним із співавторів "диктаторських законів" 16 січня, голосування за які викликали загострення на "Майдані".
Після розстрілів протестувальників він утік з України. Наприкінці 2014 року з’явилася інформація, що він живе в анексованому Росією Криму, у Ялті, і їздить до Москви.
У грудні 2014 року Генпрокуратура України пред'явила Олійнику підозру в організації незаконного голосування за закони "16 січня". Його оголосили в розшук у цій справі.
Також ГПУ порушила кримінальну справу за фактом заяв так "Комітету порятунку України", створеного у Москві Миколою Азаровим.
Влітку 2015 року Олійник заявляв, що планує визнати анексію Криму Росією та надати окупованому проросійськими бойовиками Донбасу самостійність.
Олена Рощенко, УП
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