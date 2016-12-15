Суд дав дозвіл на затримання Януковича – Луценко

14 грудня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича і доставки його до суду.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, таким чином суд задовольнив клопотання військового прокурора Кривенка про дозвіл на затримання Януковича "з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Як відомо, 9 грудня адвокат Януковича Віталій Сердюк повернув Генпрокуратурі повідомлення про підозру Януковичу, аргументувавши це тим, що під час її оголошення було допущено порушення норм законодавства.

Також він опублікував документи, згідно з якими Янукович має тимчасовий притулок в Ростові-на-Дону до 26 жовтня 2017 року.

У свою чергу в Генпрокуратурі заявили, що Янукович все ж має статус підозрюваного.

Олег Шанковський, УП