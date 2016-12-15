Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ продовжує тиснути на адвоката Ільмі Умерова

Четвер, 15 грудня 2016, 13:52

Співробітник ФСБ в четвер спробував вручити виклик на допит адвокатові Миколі Полозову, який захищає заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Полозова, він "ввічливо відмовився" від повістки, оскільки відповідне рішення кримського суду ще не вступило в силу.

Також він опублікував рішення суду про його допит, яке він назвав "абсолютно юридично безграмотним і феєрично нігілістським".

Як відомо, раніше окупаційний Київський суд Сімферополя розглянув звернення слідчого ФСБ Скрипки дозволити викликати на допит адвоката Миколи Полозова як свідка по справі Умерова.

Сам адвокат зазначив, що в разі його допиту як свідка, він не зможе більше захищати Умерова. Він вважає, що таким чином заступника голови Меджлісу хочуть позбавити адвоката.

Теми: кримські татариКримправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
кримські татари
Українку Умерову триматимуть у СІЗО до жовтня. Росія досі приховує деталі справи
В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
Кримськотатарські прапори підняли у Києві та за кордоном
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: