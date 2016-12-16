Більшість українців не вважають Порошенка і Гройсмана патріотами

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 14:55

Більше проловини опитаних Центром політичних і економічних досліджень імені Олександра Разумкова не вважають патріотами президента Петра Порошенка (51,3% опитаних), прем'єр-міністра Володимира Гройсмана (53,5%) і голову Верховної Ради Андрія Парубія (53%).

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 19,3% опитаних вважають Гройсмана патріотом, 15,3% вважають, що це залежить від ситуації, 12% - не змогли відповісти.

Парубія вважають патріотом 21,8% опитаних, 12,9% - вважають, що це залежить від ситуації, 12,3% - не змогли відповісти.

У свою чергу, 23,3% респондентів відповіли, що, на їхню думку, Порошенко є патріотом, 14,2% - вважають, що це залежить від ситуації, 11,2% - не змогли відповісти.

Згідно з результатами опитування, 55,4% респондентів не вважають патріотом секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, 17,1% - вважають її такою, 12,5% - вважають, що це залежить від ситуації, 15% - не змогли відповісти.

При цьому 73,7% опитаних вважають патріотами військовослужбовців, які брали або беруть участь в антитерористичній операції (АТО), 7,5% - не вважають їх патріотами, 13,1% - вважають, що це залежить від ситуації, 5,7% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 18 по 23 листопада. Було опитано 2 015 повнолітній респондентів у всіх регіонах, крім включеного Росією Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як відомо, згідно із даними цього дослідження, 51,1% респондентів, опитаних Центром політичних і економічних досліджень імені Олександра Разумкова, вважають українців і росіян братніми народами.

Теми: Порошенко українці Гройсман
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Коментарі — 5
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IP: 93.75.36.---formalin16.12.2016 15:22
Майже все про патріотизм:
Іван ФРАНКО. СІДОГЛАВОМУ
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IP: 91.225.141.---kzkmrf16.12.2016 15:18
Сейчас к власти пришли популисты они не собираются выводить из глубокого кризиса Украину, строить новую демократическую жизнь (жить — по новому!), президент хочет, чтобы около него были холуи, которые будут постоянно твердить: все вокруг хорошо, не надо нам реформ, лучше давайте будем пилить бюджет и обворовывать казну, а народ пускай выживает как кто сможет!
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IP: 82.196.9.---petrius16.12.2016 15:10
Будь они патриотами - реформы были бы УЖЕ проведены. Для патриота важна страна, а не личное обогащение. А каковы результаты их слов? Реформы укрепляющие демократическое государство проведены? Судебная, налоговая, административная реформы? Условия для коррупции убраны? НЕТ!!! Только красивая риторика и имитация деятельности. Хотя, лично для себя Порошенко экономические реформы провёл - 100 млн. умудрился заработать в условиях рухнувшего рынка...
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IP: 178.92.156.---sensor+216.12.2016 15:07
Это не случайно что у Украины не было государственности столько времени, а та что есть сейчас досталась случайно, практически без борьбы.

Почти тотальное остутствие самодисциплины и стремление переложить свои ответственности на других.
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IP: 178.92.156.---sensor+216.12.2016 15:03
Я вообще за последние годы сильно разочаровался в украинцах. Популисты, любители халявы, хаятели всего и вся.

Если одним словом - саморазрушители.
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