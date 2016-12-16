Большинство украинцев не считают Порошенко и Гройсмана патриотами
Более проловины опрошенных Центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова не считают патриотами президента Петра Порошенко (51,3% опрошенных), премьер-министра Владимира Гройсмана (53,5%) и председателя Верховной Рады Андрей Парубий (53%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Украинские Новости.
При этом 19,3% опрошенных считают Гройсмана патриотом, 15,3% считают, что это зависит от ситуации, 12% - затруднились ответить.
Парубия считают патриотом 21,8% опрошенных, 12,9% - считают, что это зависит от ситуации, 12,3% - затруднились ответить.
В свою очередь, 23,3% респондентов ответили, что, по их мнению, Порошенко является патриотом, 14,2% - считают, что это зависит от ситуации, 11,2% - затруднились ответить.
Согласно результатам опроса, 55,4% респондентов считают патриотом секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, 17,1% - считают ее такой, 12,5% - считают, что это зависит от ситуации, 15% - затруднились ответить .
При этом 73,7% опрошенных считают патриотами военнослужащих, принимавших или принимающих участие в антитеррористической операции (АТО), 7,5% - считают их патриотами, 13,1% - считают, что это зависит от ситуации, 5,7% - затруднились ответить.
Опрос проводился с 18 по 23 ноября. Было опрошено 2015 совершеннолетний респондентов во всех регионах, кроме включенного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Как известно, согласно данным этого исследования, 51,1% респондентов, опрошенных Центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, считают украинцев и русских братскими народами.
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КРИСА та савченко.
я розумію, що тяжко працювати головнокомандуючим, тож слід було своєчасно подбати про кваліфікованого заступника.
Тобто вона прирівняла людей, які стояли на Майдані до російських бойовикам типу Мотороли.
Революцію Гідності прирівняла до іноземного вторгнення.
Маріонетку Путіна - злодія в законі Януковича - прирівняла до Порошенка.
А воїни АТО, які гинули і гинуть за демократію і свободу Народу України всіх національностей - виходить даремно віддають своє життя, раз там в Донбасі окуповали українські території не терористи із воєнторгу Путіна - Кирила, а мало не брати по духу - і суцільні філософи? Після такого навіть Кисельов з Солов'євим нервово закурили в стороні і почали поважати Надію за професіоналізм пропаганди Геббельса із Мордору.
А що, звучить: "Підсумки тижня з Надією Савченко на Першому каналі". Чекайте.?
Александр Тверской РФ фейсбук
Іван ФРАНКО. СІДОГЛАВОМУ