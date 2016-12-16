Большинство украинцев не считают Порошенко и Гройсмана патриотами

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Пятница, 16 декабря 2016, 14:55

Более проловины опрошенных Центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова не считают патриотами президента Петра Порошенко (51,3% опрошенных), премьер-министра Владимира Гройсмана (53,5%) и председателя Верховной Рады Андрей Парубий (53%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Украинские Новости.

При этом 19,3% опрошенных считают Гройсмана патриотом, 15,3% считают, что это зависит от ситуации, 12% - затруднились ответить.

Парубия считают патриотом 21,8% опрошенных, 12,9% - считают, что это зависит от ситуации, 12,3% - затруднились ответить.

В свою очередь, 23,3% респондентов ответили, что, по их мнению, Порошенко является патриотом, 14,2% - считают, что это зависит от ситуации, 11,2% - затруднились ответить.

Согласно результатам опроса, 55,4% респондентов считают патриотом секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, 17,1% - считают ее такой, 12,5% - считают, что это зависит от ситуации, 15% - затруднились ответить .

При этом 73,7% опрошенных считают патриотами военнослужащих, принимавших или принимающих участие в антитеррористической операции (АТО), 7,5% - считают их патриотами, 13,1% - считают, что это зависит от ситуации, 5,7% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 18 по 23 ноября. Было опрошено 2015 совершеннолетний респондентов во всех регионах, кроме включенного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как известно, согласно данным этого исследования, 51,1% респондентов, опрошенных Центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, считают украинцев и русских братскими народами.

Темы: Порошенко украинцы Гройсман
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Комментарии — 9
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IP: 93.74.214.---CiTo16.12.2016 16:14
Сер Кііп:
КРИСА та савченко.
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IP: 93.74.214.---CiTo16.12.2016 16:12
О-о-о-о-о-! Набігли троллі!Кіш-ш-ш-ш-!
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IP: 5.189.188.---spitfire16.12.2016 16:02
а хіба може патріот в воєнний час кидати своє військо і без попередження летіти кудись поза межі країни святкувати Міжнародний Жіночий день?
я розумію, що тяжко працювати головнокомандуючим, тож слід було своєчасно подбати про кваліфікованого заступника.
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IP: 94.179.158.---Сер Кііп16.12.2016 15:59
Савченко: "Так як ми на Майдані стояли проти влади Януковича, так хлопці з ЛНР та ДНР воюють проти влади Порошенка. І ніякі вони не терористи".
Тобто вона прирівняла людей, які стояли на Майдані до російських бойовикам типу Мотороли.
Революцію Гідності прирівняла до іноземного вторгнення.
Маріонетку Путіна - злодія в законі Януковича - прирівняла до Порошенка.
А воїни АТО, які гинули і гинуть за демократію і свободу Народу України всіх національностей - виходить даремно віддають своє життя, раз там в Донбасі окуповали українські території не терористи із воєнторгу Путіна - Кирила, а мало не брати по духу - і суцільні філософи? Після такого навіть Кисельов з Солов'євим нервово закурили в стороні і почали поважати Надію за професіоналізм пропаганди Геббельса із Мордору.
А що, звучить: "Підсумки тижня з Надією Савченко на Першому каналі". Чекайте.?
Александр Тверской РФ фейсбук
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IP: 93.75.36.---formalin16.12.2016 15:22
Майже все про патріотизм:
Іван ФРАНКО. СІДОГЛАВОМУ
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