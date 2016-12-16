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Половина українців вважають росіян братнім народом

П'ятниця, 16 грудня 2016, 11:39

51,1% респондентів, опитаних Центром політичних і економічних досліджень імені Олександра Разумкова, вважають українців і росіян братніми народами.

Про це свідчать результати опитування, повідомляють "Українські новини".

У той же час 33,8% опитаних не вважають українців і росіян братніми народами.

15,2% респондентів не змогли відповісти.

У регіональному розрізі вважають братнім народом росіян 28% опитаних на заході країни, 41,2% – в центрі, 60,5% – на півдні, 87,1% – на сході.

Разом з тим 61,8% опитаних на заході не вважають українців і росіян братніми народами, 36,1% – в центрі, 14,9% – на півдні, 6,5% – на сході.

При цьому 41,6% опитаних не вірять, що Росія може почати відкриту повномасштабну війну проти України, 35,4% – вірять, 23% – не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 18 по 23 листопада. Було опитано 2 015 повнолітніх респондентів у всіх регіонах, крім анексованого Росією Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як відомо, у квітні 70% опитаних Центром Разумкова заявили, що вважають Росію країною-агресором у конфлікті на сході України.

Теми: Росіясоціологія
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