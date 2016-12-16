Росія хоче вести облік українців, які в'їжджають в окупований Крим

Федеральне агентство у справах національностей РФ пропонує розробити заходи щодо суворого обліку осіб, які прибувають на територію окупованого Криму з материкової України.



Про це розповів на семінарі-нараді в Раді Федерації заступник начальника управління моніторингу, аналізу та прогнозу ФАСН Андрій Коміссаров, передає ТАСС.



"При формуванні міграційного режиму в Криму слід враховувати його стратегічно важливе положення, а також конфліктні відносини з сусідньою Україною", – сказав Коміссаров.



Він нагадав, что13 грудня директор ФСБ зробив заяву про нібито "зростання загрози терактів українських диверсійних груп у Криму".



"У зв'язку з цим очевидна необхідність розробки заходів щодо максимально суворого обліку осіб, які прибувають на територію Криму з України і контролю за їх перебуванням на півострові", - зазначив представник ФАСН.



Як відомо, днями в російському ФСБ заявили, що українські державні органи і радикальні організації "перейшли до активних дій по реалізації терористичних задумів" в окупованому Криму.



Після цього окупанти також озвучили плани розгорнути на півострові парашутно-десантний полк.



Останнім місяці почастішали повідомлення ФСБ РФ про затримання "українських диверсантів" у Криму.



У Міністерстві оборони України підкреслювали, що подібні повідомлення спецслужб РФ є інформаційною провокацією російської пропаганди.