Росія хоче вести облік українців, які в'їжджають в окупований Крим

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 17:00

Федеральне агентство у справах національностей РФ пропонує розробити заходи щодо суворого обліку осіб, які прибувають на територію окупованого Криму з материкової України.

Про це розповів на семінарі-нараді в Раді Федерації заступник начальника управління моніторингу, аналізу та прогнозу ФАСН Андрій Коміссаров, передає ТАСС.

"При формуванні міграційного режиму в Криму слід враховувати його стратегічно важливе положення, а також конфліктні відносини з сусідньою Україною", – сказав Коміссаров.

Він нагадав, что13 грудня директор ФСБ зробив заяву про нібито "зростання загрози терактів українських диверсійних груп у Криму".

"У зв'язку з цим очевидна необхідність розробки заходів щодо максимально суворого обліку осіб, які прибувають на територію Криму з України і контролю за їх перебуванням на півострові", - зазначив представник ФАСН.

Як відомо, днями в російському ФСБ заявили, що українські державні органи і радикальні організації "перейшли до активних дій по реалізації терористичних задумів" в окупованому Криму.

Після цього окупанти також озвучили плани розгорнути на півострові парашутно-десантний полк.

Останнім місяці почастішали повідомлення ФСБ РФ про затримання "українських диверсантів" у Криму.

У Міністерстві оборони України підкреслювали, що подібні повідомлення спецслужб РФ є інформаційною провокацією російської пропаганди.

Теми: Крим
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