Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ФСБ заявили, що Україна "активізувала підготовку диверсій" в Криму

Вівторок, 13 грудня 2016, 13:07

У російському ФСБ заявляють, що українські державні органи і радикальні організації "перейшли до активних дій з реалізації терористичних задумів" в окупованому Криму".

Про це на засіданні Національного антитерористичного комітету сказав директор ФСБ, голова Національного антитерористичного комітету Олександр Бортніков, передає у вівторок РИА Новости.

"До активних дій з підготовки та реалізації терористичних задумів у Криму перейшли українські державні органи і радикальні організації", – сказав Бортніков.

"У цьому році ФСБ Росії нейтралізовані дві українські диверсійні групи, які планували напади на життєво-важливі об'єкти півострова", – нагадав він.

Як повідомлялося, останнім часом почастішали повідомлення ФСБ РФ про затримання "українських диверсантів" у Криму.

У Міністерстві оборони України підкреслювали, що подібні повідомлення спецслужб РФ є інформаційною провокацією російської пропаганди.

Там відзначали, що російські спецслужби намагаються дискредитувати українських військових і звинуватити Україну в нібито агресивних діях і показати нібито власну ефективність.

За словами спікера Міноборони з питань АТО Андрія Лисенка, такий "успіх" ФСБ, пояснюється тим, що на території Криму залишилося багато колишніх військовослужбовців, які вже давно залишили службу, вийшли в запас, проживають зі своїми сім'ями і займаються своїм бізнесом.

Їх особові справи залишилися в військових комісаріатах і їх дуже легко використовувати для імітації боротьби з тероризмом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
Усі новини...
Реклама: