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Окупанти розгорнуть парашутно-десантний полк у Криму

Середа, 14 грудня 2016, 10:33

Перший батальйон 97-го полку 7-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ Росії обіцяють розгорнути окупанти в кримському місті Джанкой в 2017 році.

Про це повідомляє в середу ТАСС, цитуючи голову комітету Держдуми РФ з оборони, колишнього командувача ВДВ Володимира Шаманова.

"Відповідно до рішення колегії Міноборони в наступному році має розпочатися формування в Джанкої окремого батальйону 97-го десантно-штурмового полку, відтвореного в складі 7-ї дивізії ВДВ. Планується, що до кінця 2017 цей батальйон буде сформований", – сказав Шаманов.

За його словами, на базі цього батальйону протягом кількох років буде відтворений весь 97-й полк, який потрапив під скорочення в кінці 1990-х років.

За словами співрозмовника агентства, рішення про відтворення цього полку було прийнято в зв'язку з "високою ймовірністю провокацій в Криму з боку українських спецслужб".

97-й гвардійський парашутно-десантний полк був сформований в 1948 році, в 1959 році переданий до складу 7-ї повітряно-десантної дивізії (нині 7-я десантно-штурмова дивізія), базувався в литовському Алітусі. У 1993 році в складі дивізії був виведений під Новоросійськ. Його було розформовано в 1997 році в рамках скорочення російської армії, відзначає видання.

Як відомо, напередодні в російському ФСБ заявили, що українські державні органи і радикальні організації "перейшли до активних дій по реалізації терористичних задумів" в окупованому Криму.

Останнім часом почастішали повідомлення ФСБ РФ про затримання "українських диверсантів" у Криму.

У Міністерстві оборони України підкреслювали, що подібні повідомлення спецслужб РФ є інформаційною провокацією російської пропаганди.

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
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