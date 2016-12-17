ФБР погодилося з ЦРУ: Росія втрутилася в хід виборів в США

ФБР підтримала доповідь ЦРУ, в якій говориться, що Росія втрутилася у вибори в США, щоб допомогти Дональду Трампу здобути перемогу.

Про це повідомляє агентство АР з посиланням на джерело.

Директор ЦРУ Джон Бреннан направив лист своїм співробітникам, в якому говориться, що він провів переговори з директором ФБР Джеймсом Комі і директором національної розвідки Джеймс Клеппером.

"Існує загальна думка серед нас про масштаб, характер, а також намір російського втручання в наші президентські вибори", - йдеться в листі Бреннана.

Раніше президент США Барак Обама пообіцяв, що США будуть вживати відповідних заходів проти РФ через підозри про її втручання у вибори. Кремль всі звинувачення заперечує.

Як відомо, раніше ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.