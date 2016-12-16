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ФБР согласно с ЦРУ: Россия вмешалась в ход выборов в США

Пятница, 16 декабря 2016, 23:36
ФБР согласно с ЦРУ: Россия вмешалась в ход выборов в США

ФБР поддержала доклад ЦРУ, в котором говорится, что Россия вмешалась в выборы в США, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на источник.

Директор ЦРУ Джон Бреннан направил письмо своим сотрудникам, в котором говорится, что он провел переговоры с директором ФБР Джеймсом Коми и директором национальной разведки Джеймсом Клэппером.

"Существует общее мнение среди нас о масштабе, характере, а также намерении российского вмешательства в наши президентские выборы", - говорится в письме Бреннана.

Ранее президент США Барак Обама пообещал, что США будут предпринимать ответные меры против РФ из-за подозрений о ее вмешательстве в выборы. Кремль все обвинения отрицает.

Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвиборыРосcия
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