У Польщі протестувальники заблокувалу будівлю Сейму

У Польщі протестувальники заблокували всі виходи будівлі Сейму.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що поліція намагалася відтіснити протестувальників, які блокують парламент, однак припинила ці спроби, коли почали прибувати нові учасники протесту.

Агентство пише, що Сейм був оточений сотнями поліцейських, у багатьох булла зброя, що стріляє гумовими кулями.

Як повідомляє портал Wiadomosci, в протестах беруть участь приблизно 2,5 тисячі осіб.

Протести в Польщі почалися в п'ятницю. Опозиція заблокувала роботу Сейму в знак протесту проти запланованих обмежень щодо порядку роботи ЗМІ в Сеймі.