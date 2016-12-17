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У Польщі протестувальники заблокували будівлю Сейму

Субота, 17 грудня 2016, 01:57
У Польщі протестувальники заблокували будівлю Сейму

У Польщі протестувальники заблокували всі виходи будівлі Сейму, після того, як правляча партія прийняла бюджет на наступний рік поза стінами парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що поліція намагалася відтіснити протестувальників, які блокують парламент, однак припинила ці спроби, коли почали прибувати нові учасники протесту.

Агентство пише, що Сейм був оточений сотнями поліцейських, у багатьох була зброя, що стріляє гумовими кулями.

Як повідомляє "Укрінформ", Польська правляча партія "Право і Справедливість" через блокування опозицією трибуни, прийняла ряд законів, зокрема про бюджет на 2017 рік, в іншому приміщенні, голосуючи руками.

Опозиційні партії - Громадянська платформа (РО), Сучасна (N) і Польська селянська партія (PSL) - назвали ці голосування незаконними. Вони вимагають проведення повторного засідання 20 грудня. Тим часом, прихильники опозиції продовжують збиратися під парламентом.

Як повідомляє портал Wiadomosci, в протестах беруть участь приблизно 2,5 тисячі осіб.

Протести в Польщі почалися в п'ятницю. Опозиція заблокувала роботу Сейму в знак протесту проти запланованих обмежень щодо порядку роботи ЗМІ в Сеймі.

Теми: Польща
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