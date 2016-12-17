Експертиза підтвердила зразки підпису Охендовського – Ситник

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Субота, 17 грудня 2016, 18:31

Підозра голові ЦВК Михайлу Охендовському була оголошена після проведення експертизи зразків його підпису.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Чесно кажучи, така справа дуже непроста. Дуже довготривала експертиза зразків підпису пана Охендовського. Зазвичай ця експертиза проста. Вона робиться буквально за декілька днів. Але чомусь саме по цій справі експерти дуже довго давали нам цей висновок. Але дали цей висновок позитивний. Тому, відповідно з урахуванням цього висновку і зібраних усіх доказів, була оголошена підозра", - сказав Ситник.

Коментуючи клопотання Охендовського про припинення провадження проти нього, директор НАБУ сказав: "Дане клопотання буде розглянуте, відповідно до чинного законодавства, і буде надана відповідь пану Охендовському".

Він підкреслив, що "на думку і детективів, і прокурорів, у слідства достатньо доказів, які дають підстави для оголошення цієї підозри".

Як відомо, про вручення підозри у незаконному отриманні коштів з "чорної каси" Партії регіонів Охендовському повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфір.

Охендовський прийшов на допит у Національне антикорупційне бюро у четвер близько 14.00, після чого заявив, що готовий співпрацювати зі слідством.

Пізніше глава ЦВК заявив клопотання про закриття кримінального провадження стосовно себе через "нікчемність почеркознавчої експертизи". Він додав, що має достатньо аргументів для спростування усіх тверджень, які містяться у повідомленні про підозру.

Українська правда

Теми: ЦВК Ситник
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Коментарі — 2
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IP: 46.119.247.---Alena Rudenko17.12.2016 19:20
посмотрим как Сытник выкрутится из "дела Манафорта". Интересно, будет громкий коррупционный скандал в НАБ или уйдут по-тихому из-за отсутствия результатов?)
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IP: 178.150.152.---TKorolkov17.12.2016 19:02
Что значит "ничтожность почерковедческой экспертизы"?
Почерковедческая экспертиза не может быть "ничтожной",
она может быть либо объективной, либо ошибочной. За достоверность экспертизы, эксперт несет уголовную ответ-
ственность
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