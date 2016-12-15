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Охендовський вийшов з допиту "готовим до співпраці"

Четвер, 15 грудня 2016, 17:04

Глава ЦВК Михайло Охендовський готовий співпрацювати зі слідством.

Про це він заявив у четвер, вийшовши після допиту у НАБУ.

"Я зацікавлений у співпраці зі слідством з єдиною метою – довести свою непричетність до будь-яких кримінальних правопорушень", - сказав він.

Охендовський розповів, що із детективами встановилась "нормальна співпраця" і він готовий прийти на наступний допит, коли попросять у НАБУ.

Він також заявив, що "мав усі підстави заявити клопотання про закриття провадження".

Допит тривав близько 4 годин.

Як відомо, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський прийшов на допиту у Національне антикорупційне бюро у четвер близько 14.00.

Як відомо, про вручення підозри Охендовському у вівторок повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфір.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКНАБУ
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