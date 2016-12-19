На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС підпишуть близько 10 угод

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Понеділок, 19 грудня 2016, 03:05

Глава представництва України при Євросоюзі Микола Точицький заявив, що на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС очікується підписання близько десяти угод.

Про це він сказав в коментарі "Радіо Свобода".

"На засідання звісно ми будемо говорити про перспективи. У нас близько десяти угод буде підписано, які будуть спрямовані на подальший рух у реформуванні України. Зокрема, буде підписана угода про реформу системи державного управління...підписання угод про фінансування програм прикордонного співробітництва", - зазначив він.

За словами Точицького, очікується також підписання угод про залучення кредитів для фінансування вищої освіти в Україні.

"Сторони будуть обговорювати та підписувати низку документів по лінії Україна-Європейський інвестиційний банк про залучення кредитів для фінансування вищої освіти в Україні", - сказав він.

19 грудня в Брюсселі відбудеться третє засідання Ради асоціації Україна - ЄС. Делегацію очолить перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

Теми: ЄС
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