На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС підпишуть близько 10 угод
Глава представництва України при Євросоюзі Микола Точицький заявив, що на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС очікується підписання близько десяти угод.
Про це він сказав в коментарі "Радіо Свобода".
"На засідання звісно ми будемо говорити про перспективи. У нас близько десяти угод буде підписано, які будуть спрямовані на подальший рух у реформуванні України. Зокрема, буде підписана угода про реформу системи державного управління...підписання угод про фінансування програм прикордонного співробітництва", - зазначив він.
За словами Точицького, очікується також підписання угод про залучення кредитів для фінансування вищої освіти в Україні.
"Сторони будуть обговорювати та підписувати низку документів по лінії Україна-Європейський інвестиційний банк про залучення кредитів для фінансування вищої освіти в Україні", - сказав він.
19 грудня в Брюсселі відбудеться третє засідання Ради асоціації Україна - ЄС. Делегацію очолить перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.