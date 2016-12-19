На заседании Совета ассоциации Украина-ЕС подпишут около 10 соглашений

Глава представительства Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС ожидается подписание около десяти соглашений.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

"На заседании конечно мы будем говорить о перспективах. У нас около десяти соглашений будет подписано, которые будут направлены на дальнейшее движение в реформировании Украины. В частности, будет подписано соглашение о реформе системы государственного управления... подписание соглашений о финансировании программ приграничного сотрудничества", - отметил он.

По словам Точицкого, ожидается также подписание соглашений о привлечении кредитов для финансирования высшего образования в Украине.

"Стороны будут обсуждать и подписывать ряд документов по линии Украина-Европейский инвестиционный банк о привлечении кредитов для финансирования высшего образования в Украине", - сказал он.

19 декабря в Брюсселе состоится третье заседание Совета ассоциации Украина - ЕС. Делегацию возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив.