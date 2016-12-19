Україна може відмовитися від закупівель вугілля з окупованого Донбасу - Кононенко

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Понеділок, 19 грудня 2016, 06:07

Заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко вважає, що Україна сьогодні вже може відмовитися від закупівель вугілля з окупованих територій Донбасу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112. Україна" в неділю ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що на сьогоднішній день ми вже готові до того, щоб відмовитися від закупівель вугілля на окупованих територіях. Сьогодні стабілізувався енергетичний баланс країни, сьогодні є передумови і можливості використовувати вугілля, що видобувається на території України, в тому числі, в Західній Україні", - сказав він.

Кононенко зазначив, що з'явилися додаткові можливості щодо закупівлі вугілля в ПАР.

"І сьогодні є можливості з логістики закуповувати вугілля в КНР. Більш того, різниця в ціні знизилася, і зараз, я вважаю, ми підійшли до того, щоб відмовитися від закупівель вугілля з окупованих територій", - пояснив він.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань АТО і окупованих територій Володимир Кістіон заявив, що Україна закуповує з окупованих територій Донбасу до 9 млн тонн вугілля на рік.

Теми: Кононенко вугілля Донбас
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IP: 31.148.253.---Phonomaniac19.12.2016 08:40
Даже противно читать. Порошенковское мурло из-за которого в частности ушёл Абромавичус ухмыляется с главной страницы УП. Ну што, шоколдный заяц? Отжав Банк, тебе полегчало? Козёл однотуровый?
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